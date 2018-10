Nuovo autovelox sulla statale 131? Il Prefetto ferma tutto: niente multe a Nuraminis, l’impianto non entrerĂ in funzione. Il Comune chiedeva garanzie per la sicurezza negli incroci a raso e voleva installare per questo un autovelox a Nuraminis. Ma la Prefettura è stata di parere opposto: la zona non è considerata pericolosa, non ci sono stati incidenti nè gravi nè mortali. Dunque non si farĂ cassa sugli automobilisti.

Ultima modifica: 4 ottobre 2018