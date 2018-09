Nuovi parcheggi per Cagliari-Milan alla Sardegna Arena: ecco gli stalli dove prima era vietato. La notizia è stata diffusa oggi dalla Polizia Municipale: “Nella parte antistante la ex tribuna del vecchio stadio Sant’Elia, dove era vietato il transito e la sosta, abbiamo fatto realizzare una serie di circa 150 stalli di sosta a pettine. Questo costituisce un ulteriore polmone di soste regolamentate in prossimità della Sardegna Arena. A breve realizzeremo anche (lato curva Sud vecchio S.Elia) degli stalli per circa 10 autobus”

Ultima modifica: 16 settembre 2018