Nuove multe e parcheggi a Cagliari, nonostante il web: occhio a tenere sempre il tagliandino sul cruscotto…

Adeguamento e contraddizioni in rete. Possiamo avere anche il 6G e un web velocissimo, il problema sta nel come usarla ed a cosa serve. Anticipo subito: ho pagato la multa, ho preso atto che il tagliandino non era sul cruscotto ed ho chiesto chiarimenti all’addetto al servizio ausiliario di sosta. Avevo digitato il numero di targa nella colonnina, posizionato il foglietto e memorizzato l’ora di conclusione del diritto alla sosta; mezzora prima della scadenza (precisamente alle 11.11 in luogo delle 11.41), sono rientrato a ritirare l’auto e da lontano ho notato una multa risultata pari a 28,70 euro.

Non uso l’auto in città, raramente parcheggio lontano dalla mia abitazione per cui mi mancavano alcune informazioni: il tagliando deve essere posizionato nel cruscotto, ho verificato le prescrizioni nella colonnina per me sono contraddittorie. Quanto meno poco chiare, se vi è una rete web dovrebbe memorizzare e noi poter tenere in tasca e dotare gli ausiliari di un tablet per controllare. Va be tutto è successo il giorno di San Silvestro, speriamo nell’anno prossimo, hai voglia di disporre della rete web. Non demordiamo ce la possiamo fare, buon anno a tutti. Tenisi axiru che ci hai l’web!

Gianfranco Carboni

Ultima modifica: 3 gennaio 2019