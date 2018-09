Nuove location per celebrare le nozze a Muravera: c’Ã¨ anche lo Scoglio di Peppino

Belle novità da Muravera per i futuri sposi: nuove location per celebrare le nozze. A farlo sapere è stato proprio il comune dalla pagina facebook: “Nei giorni scorsi si è concluso l’iter per rendere operative anche le location sul litorale. Da oggi, oltre ai due siti culturali della Torre dei dieci cavalli e della Casa dei Candelai, sarà possibile unirsi in matrimonio nelle spiagge di Torre Salinas, dello Scoglio di Peppino, di Monte Nai e di Piscina Rei”

Sono infatti in crescita le richieste legate al wedding tourism in Sardegna: wedding planner stranieri e tour operator richiedono mare e paesaggi incontaminati per le nozze dei propri clienti. Anche a Muravera, in linea con la tendenza europea, sono state individuate sedi distaccate di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni in località di particolare attrattività naturalistica o culturale.

Ultima modifica: 12 settembre 2018