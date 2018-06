Una nuova strada per non isolare il Sarrabus Gerrei: “Sistemate la statale 387”

Una nuova maglia stradale per superare l’isolamento del Sarrabus – Gerrei. Un collegamento che porterebbe la notevole riduzione dei tempi per raggiungere un angolo di Sardegna dimenticato. E’ ancora lontano il termine per il completamento della bretella tra Dolianova e Ballao, con un progetto abbandonato dalla giunta. A presentare un’interrogazione urgente il consigliere regionale Edoardo Tocco (FI): <<Il costo stimato per l’intervento è pari a 5 milioni di euro (giĂ stanziati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica), che permetterebbero la realizzazione di un tracciato piĂą moderno e funzionale rispetto alla statale 387 – aggiunge il rappresentante degli azzurri – Una strada diventata negli ultimi anni ad alto rischio>>. Un’arteria vitale per il traffico che si snoda dal Parteolla alle vallate del Gerrei sino alle zone rivierasche del Sarrabus: <<Un tracciato che però appare inadeguato, con una serie interminabile di curvoni sfalsati o ciechi, corsie troppo strette, gallerie scarsamente illuminate e senza piazzole di sosta per i mezzi>>. La variante avrebbe consentito di bypassare le trappole con la realizzazione di una lingua d’asfalto che da Donori si allunga verso San Nicolò Gerrei, per poi correre verso Ballao e San Vito. Tutto fermo. “Nessuno ha dato il via al cantiere per la messa in sicurezza dell’itinerario – conclude Tocco – E’ l’ennesima istantanea dell’abbandono del territorio da parte della giunta Pigliaru. Sarebbe necessario recuperare le risorse per dare al Sarrabus-Gerrei una maglia viaria funzionale alle esigenze del territorio”.

Ultima modifica: 16 giugno 2018