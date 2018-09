Nuova “polpetta avvelenata” per i cacciatori sardi che si ribellano: “Ora anche la beffa delle autogestite?”. A lanciare l’allarme è l’ex consigliere regionale Ignazio Artizzu, giornalista di Rai Tre: “In cauda venenum, dicevano gli antichi. Ed eccola, in coda alla Legislatura, l’ennesima polpetta avvelenata della giunta regionale più ostile alla caccia che mai si sia vista. Soru, al confronto, era un amico.

Questa volta vanno all’attacco delle autogestite, imponendo obblighi e spese per i censimenti (proprio quelli che la Regione non ha fatto) e minacciando la revoca della concessione. Gli inadempienti non sopportano inadempienze. Leggete e diffondete la delibera tra i presidenti e i direttivi.

Ultima modifica: 24 settembre 2018