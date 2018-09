Nuova allerta meteo a Cagliari per forti temporali dalle 14 di oggi alle 20 di domani: “Rischio inondazioni lampo”

Nuova allerta meteo a Cagliari per pericolo di forti temporali dalle 14 di oggi alle 20 di domani. La Protezione Civile ha appena diffuso l’sms. Intanto ecco le previsioni dei bravissimi esperti di Meteo Sardegna: “Le condizioni meteo, con previsto, stanno registrando un ulteriore severo peggioramento lungo la fascia orientale della Sardegna. Un peggioramento innescato dall’enorme vortice di bassa pressione sviluppatosi sul Tirreno e che ora sta tornando sui propri passi collocandosi praticamente a ridosso della Sardegna orientale. Lo si evince molto facilmente nell’immagine che vi mostriamo, dove oltre alle precipitazioni è possibile identificare facilmente la circolazione ciclonica del vento proprio attorno all’occhio ciclonico.

Fortunatamente pare non sia destinato a evolvere verso una struttura di tipo tropicale, ma la situazione andrà egualmente monitorata con molta attenzione perché l’energia termica sprigionata dal Mediterraneo – fortemente più caldo del normale – potrebbe sostenere celle temporalesche particolarmente cattive e persistenti (auto-rigeneranti). In questo momento, ad esempio, i primi forti temporali si stanno abbattendo in Costa Smeralda e su Olbia, ovvero in aree che notoriamente sono esposte a fenomeni di questa natura.

Ma attenzione, perché nell’arco della giornata la fenomenologia si estenderà su gran parte della costa orientale e progressivamente verso i settori meridionali. Cagliari e dintorni compresi. Dobbiamo ribadire un concetto, ovvero che potranno abbattersi nubifragi localmente potenti e persistenti, con rischio allagamenti e inondazioni lampo. Invitiamo pertanto a seguire con molta attenzione i bollettini rilasciati dalle autorità competenti.

Nel resto dell’Isola non sarà una giornata sicuramente così perturbata, sarà variabile con possibilità di acquazzoni a sprazzi e possibilità di qualche temporale sin verso i settori nordoccidentali e più in generale occidentali. (foto di Matteo Collu)

Ultima modifica: 20 settembre 2018