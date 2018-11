Nuova allerta gialla in Sardegna, rischio forti piogge dalle 21 di oggi alle 12 di domani. Scatta l’sos della Protezione Civile per il Cagliaritano, il Campidano, Tirso, Gallura, Montevecchio, Sulcis: un po’ in tutta l’isola sono previste abbondanti piogge nella notte e domani mattina. Si raccomanda dunque la massima prudenza negli spostamenti soprattutto in prossimit√† dei fiumi.

