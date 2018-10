Nuoro, torna il sereno nell’asilo danneggiato alla pioggia: “Subito iniziati i lavori di sistemazione”

Sono iniziati questa mattina stessa i lavori all’interno della scuola materna di via Aosta a Nuoro per mettere in sicurezza l’edificio in seguito alle forti piogge di ieri. Parte del solaio non ha retto alle intemperie. In quel momento, fortunatamente, i bimbi erano all’interno delle proprie aule. A rassicurare le mamme è il vicesindaco della città, Sebastian Cocco, che scrive: “Sto uscendo dalla scuola materna di via Aosta. Il lavoro di ripristino è iniziato immediatamente dopo il cedimento di alcune porzioni di solaio dovuto alla violenta pioggia di ieri. Nelle prossime ore, una volta asciugato il materiale, verranno eseguiti i test di sicurezza e poi i bambini potranno rientrare a scuola”.

Ma non solo la scuola in via Aosta ha subito dei danni. Anche il caseggiato che ospita gli alunni delle elementari nel quartiere di “Furreddu”, a pochi passi dall’accaduto, è in precarie condizioni; una parte è stata transennata per cedimento della grondaia. “Le piogge di ieri – specifica il vicesindaco – hanno accelerato l’urgenza di monitorare tutte le scuole. Ho parlato con l’assessore regionale stamattina e stiamo concordando delle schede per gli interventi più urgenti da finanziare subito”.