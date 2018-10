Nuoro, crolla il soffitto nel corridoio della scuola dell’infanzia: tragedia sfiorata, i bimbi erano nelle aule

Forse a causa del maltempo, questa mattina è crollato parte del soffitto della scuola d’infanzia in via Aosta a Nuoro. I bambini, in quel momento, fortunatamente si trovavano nelle proprie aule. Impegnati con disegni e canti, non si sarebbero accorti che, nel corridoio, calcinacci e pezzi di cemento stavano cadendo dal soffitto. ” Per fortuna i bambini erano in classe! La scuola da oggi e fino a nuova ordinanza rimarrà chiusa” scrive una mamma su un gruppo social dedicato alla città . Diversi i commenti che hanno animato la discussione che evidenzia anche una manutenzione “in difficoltà ” dell’edificio.

“Ma perché bisogna sempre aspettare che qualcuno si faccia male per intervenire?” chiede una donna. I genitori, per aiutare a sistemare la struttura avrebbero anche proposto il loro aiuto. “Sarebbe un bel gesto andare li con cemento e tamponarlo . Perlomeno chi ha un figlio in quella scuola. Giusto per non perdere le lezioni”. “Più volte genitori si sono proposti per fare piccoli interventi, semplicemente anche solo per imbiancare, ma non hanno mai voluto”.

Ultima modifica: 29 ottobre 2018