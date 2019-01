Nuoro, bilancio delle attivitÃ  dell’Arma: il 2018 l’anno dei sequestri record di marijuana

Duecentoquattordici arresti, oltre 2mila le persone denunciate, 4900 i delitti perseguiti dall’Arma della provincia di Nuoro, in netto calo rispetto al 2017. Sono in numeri dei risultati raggiunti nella lotta alla criminalità dei carabinieri delle 77 Stazioni e una Tenenza disseminate su tutta la provincia. In trend positivo rispetto al 2017 il rapporto delitti perseguiti, così come positivo il dato relativo al decisivo calo dei furti – 20%. Scoperte inoltre 9 rapine rispetto alle 5 del precedente periodo.

Ma il 2018 sarà ricordato per un altro traguardo raggiunto, in materia di contrasto allo spaccio e alla produzione di sostanze stupefacenti, con il sequestro record delle tre piantagioni di marjiuana più grandi mai rinvenute nell’Isola, con oltre 15mila piante di cannabis estirpate, per un totale di circa 10 tonnellate di prodotto di ottima qualità. Frutto dei numerosi controlli e le attività specifiche nei luoghi più impervi da parte dei militari delle Squadriglie, con l’ausilio del Nucleo Cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori e del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Olbia.

“Un imponente dispositivo di controllo del territorio attuato in maniera capillare e costante su tutta la provincia, con circa 600 servizi coordinati straordinari con funzione antirapina, – spiegano i militari- oltre agli ordinari servizi preventivi, attuati impegnando pressoché quotidianamente circa mille carabinieri, con un incremento del 25% delle persone identificate, per oltre 125mila, e dei circa 94mila veicoli circolanti nella provincia nel corso dell’anno, che hanno portato ad elevare circa 6.200 contravvenzioni al codice della strada.”

“Sforzi importanti, – sottolineano – che oltre che a garantire la sicurezza della viabilità e a incidere sensibilmente sul calo degli incidenti, soprattutto per fatti riconducibili a guide in stato di ebrezza, hanno certamente contribuito ad un’importante attività di prevenzione nel campo dei reati predatori, con particolare riguardo alle rapine ai furgoni portavalori, che nel 2018 non sono state compiute.”

Nel quadro delle iniziative, si rammentano gli incontri con gli studenti degli istituti scolastici -circa 4000 studenti di scuole di ogni ordine e grado-, inseriti in una serie di eventi inerenti i progetti sulla formazione per la cultura della legalità e quelli con gli anziani, per dare preziosi consigli al fine di prevenire furti e truffe.

Particolare attenzione è stata poi data alla verifica delle normative in materia di lavoro da parte dei Carabinieri delle Compagnie, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato Carabinieri di Nuoro, in particolare nei cantieri edili e nelle aziende a rischio, soprattutto per far emergere lavoro irregolare e garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, ancora troppo spesso teatri di incidenti.

