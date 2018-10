Nubifragio su Cagliari, pioggia forte anche su Pirri: i fulmini squarciano il cielo del capoluogo. Nel VIDEO di Davide Loi la situazione in diretta da via Santa Maria Chiara, allerta rossa e tuoni fortissimi nella notte. La bellissima foto di Lorenzo testimonia invece alla perfezione quello che è accaduto in questa notte di ottobre, dopo una giornata campale sul fronte del maltempo culminata col doppio crollo stradale della Sulcitana, che è chiusa al traffico.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018