Nubifragio a Pirri in piazza Italia, residenti intrappolati nei marciapiedi: una signora anziana resta “ingabbiata” all’angolo di via Toti, tenta di attraversare la strada centrale della Municipalità che è diventata un fiume in piena. Alcuni ragazzi tentano di aiutarla: guardate il VIDEO dei concitati momenti, realizzato da Amedeo Asunis e spedito in diretta a Cagliari Online.

“Qui attraversare è pericoloso stia attenta soprattutto ai tombini, potrebbero sollevarsi: non le conviene passare nella strada, c’è la corrente”, dice un’altra donna alla signora anziana che cerca disperatamente di raggiungere la sua casa. Eppure siamo a Cagliari, in un capoluogo di regione, in una Pirri dove neppure i recenti lavori del Comune e i nuovi vasconi anti alluvione sembrano avere scongiurato i rischi per i cittadini. “Speriamo bene”, sospirano gli abitanti, Guardate il VIDEO.

Ultima modifica: 24 giugno 2018