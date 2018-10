Nubifragio all’alba su Cagliari, temporale sull’hinterland: preoccupazione per possibili inondazioni a Pirri e in altre zone a rischio

Nubifragio all’alba su Cagliari, il mesociclone ha toccato terra. La condizione di criticità elevata coinvolge tutta l’area metropolitana di Cagliari. preoccupazione per possibili inondazioni a Pirri e in altre zone a rischio. Allerta arancione che diventa quasi rossa confermata per tutto il giorno, le scuole e gli uffici pubblici resteranno chiusi per tutta la giornata a Cagliari e in tutti gli altri 17 Comuni della Città Metropoltana. La pioggia ha iniziato a cadere in maniera forte e incessante intorno alle 6,30 del mattino, anche a Pirri dove la situazione è monitorata dalla Protezione Civile e sono stata attivate le procedure di massima allerta in caso di alluvione. La foto che vedete è stata invece scattata a Pula dove sono tenuti costantemente sotto controllo i fiumi.

