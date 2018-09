Notte difficile a Sarroch tra acqua e fuoco: strade allagate e incendio alla Saras

Notte difficile quella appena trascorsa a Sarroch: un incendio è divampato nello stabilimento Sarlux della Saras. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone e l’allarme è rientrato dopo poche ore, come conferma lo stesso sindaco Salvatore Mattana. A causa del maltempo si sono po registrati diversi allagamenti in abitazioni, cantine e strade della cittadina invase dai detriti.

“Vorrei informare i cittadini che dopo una nottata abbastanza impegnativa la situazione é già da alcune ore sotto controllo”- scrive il Sindaco Mattana sul suo profilo Facebook -. L’ingresso della via Cagliari dopo il distributore Esso è stato chiuso perché non transitabile e sono state recuperate tre auto che erano bloccate con oltre un metro e mezzo di acqua. Durante la notte nello stabilimento Sarlux a causa di un innesco si è sviluppato un incendio che è stato spento e non ci sono stati danni a persone e l’allarme è completamente rientrato. Procederemo a verificare le situazioni ed a supportare i cittadini per eventuali difficoltà. Le scuole sono regolarmente aperte e le lezioni si svolgeranno normalmente. Vorrei ringraziare – conclude -i nostri Barraccelli, i Vigili del fuoco ed il Grusap di Capoterra che sono intervenuti nelle operazioni di soccorso e di protezione civile per il prezioso supporto.”

