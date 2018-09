Notte di paura e fiamme a Uta, scoppia un incendio in un palazzo

Notte di paura a Uta per un incendio scoppiato in una casa di due piani. Il rogo, divampato per cause ancora da chiarire, è stato quasi subito notato da alcune persone che hanno chiamato il 115. Sul posto sono Cagliari intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, una del distaccamento di Iglesias e una della centrale. Necessario, per riuscire a domare le fiamme, anche una autobotte e un carro aria.

Fortunatamente non si registrano feriti ma solo danni alla palazzina.Â

Ultima modifica: 28 settembre 2018