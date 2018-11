Notte di paura a San Sperate: auto prende fuoco, il rogo coinvolge alcune bombole

Incendio nella notte a San Sperate, paura per alcune bombole di gas.

I Vigili del fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti in via Concordia (angolo via Risorgimento) verso le 02:15, allertati dalla sala operativa del 115 che ha ricevuto numerose telefonate.

L’incendio è partito da un’auto parcheggiata nel loggiato di un piccolo condominio e ha poi coinvolto altre vetture.

La squadra dei vigili del fuoco, supportata anche da un’autobotte, ha lavorato diverse ore per domare le fiamme e ha recuperato alcune bombole di gpl coinvolte nel rogo.

Il VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=E1_xD3XPqKU

Ultima modifica: 18 novembre 2018