Notte di paura a Maracalagonis, fiamme in una palazzina di due piani

Fiamme nella notte a Maracalagonis.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le 2 di questa notte al civico 5, in via Cagliari, per l’incendio di un’abitazione.

La Sala operativa del 115 ha tempestivamente inviato sul posto i mezzi di pronto intervento: un’ autopompa serbatoio, un’autoscala e un’autobotte di supporto. Lee fiamme sono state domate e tutta l’area interessata dall’incendio è stata messa in sicurezza.

L’incendio ha coinvolto alcuni arredi all’interno di due stanze al secondo piano e danneggiato completamente il tetto in legno.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Il VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=drLsdSrexDI

Ultima modifica: 27 dicembre 2018