Notte di paura a Catania, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8: ci sono feriti

Notte di paura a Catania per una forte scossa di terremoto. E’ stato registrato un sisma di magnitudo 4.8¬†avvertito dalla popolazione, alle 3:18.¬† I rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) hanno registrato¬†l’ipocentro a solo 1 km di profondit√†¬†e l’epicentro vicino ai comuni di Viagrande e Trecastagni,¬†sul versante dell’Etna, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net sono¬†¬†quattro i feriti, tutti lievi, per i danni causati nel Catanese. Due feriti non gravi registrati a Fleri e,¬†nella stessa frazione di Zafferana Etnea,¬†soccorso anche un 80enne. L’uomo √® stato estratto dalle macerie della sua abitazione. L’anziano, sorpreso nel sonno, √® stato portato in ospedale per¬†leggere contusioni alla testa.

Il video

ūüĒī CATANIA – I danni del terremoto e la paura della popolazione.√ą stata una nottata terribile per noi che viviamo nella provincia di Catania e, anche se da sempre conviviamo con il vulcano Etna, in pochi ricordavano una scossa di tale violenza.A breve inizier√† la conta dei danni. Posted by Giovanni Barbagallo on Tuesday, December 25, 2018

Ultima modifica: 26 dicembre 2018