I Vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti, in tarda serata, in viale Monastir, per un incendio che ha totalmente distrutto una betoniera e causato danni ad un altro camion. La sala operativa, dopo aver ricevuto una telefonata, ha inviato una squadra del pronto intervento con un serbatoio autopompa, supportata da un’autobotte.

Le fiamme, spente nel giro di qualche minuto, hanno distrutto uno degli automezzi e hanno provocato danni, solo parziali, ad un altro camion. Le cause del rogo sono in fase di accertamento, sul posto anche alcuni agenti della polizia.

Ultima modifica: 19 dicembre 2018