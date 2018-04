Nora, il rudere del Comune di Cagliari che offende Sant’Efisio

Deturpa la spiaggia e offende Sant’Efisio. Lo stabile del Comune di Cagliari accanto alla chiesa di Sant’Efisio sulla spiaggia di Nora è un rudere. Da anni si presenta sfondato, transennato e pericolante. E sfregia l’immagine di un luogo magico. Magico per due motivi. Uno paesaggistico, dove una chiesa antichissima sorge su una spiaggia meravigliosa impreziosita dalle rovine di una città romana sullo sfondo. E l’altro religioso. Proprio qui fedeli celebrano il martirio del santo: il clou di tutto il pellegrinaggio di Sant’Efisio.

Il caso in consiglio comunale. Alessandro Sorgia, consigliere del Gruppo misto interroga il sindaco e cita i finanziamenti regionali per la valorizzazione della sagra di Sant’Efisio e il finanziamento di 5 milioni di euro all’interno del Patto della Città metropolitana, firmato dall’ex Premier Matteo Renzi e dal Sindaco di Cagliari “tra i cui scopi vi era quello di utilizzare tali risorse economiche anche per la ristrutturazione di questo stabile che riversa sempre in stato di abbandono e che da un anno a questa parte sono ancora più evidenti i danni strutturali e che, per come si presenta, va contro il pubblico decoro, i requisiti di sicurezza, e non dà una bella immagine ai fedeli e ai turisti dell’ attuale Amministrazione comunale”. Il tutto mentre “si sta cercando di inserire Sant’Efisio all’interno dei patrimoni immateriali dell’Unesco e che si registra ogni anno un incremento di fedeli e turisti attorno alla manifestazione”.

Sorgia chiede a Zedda notizie su finanziamenti e lavori per la ristrutturazione dello stabile e chiede “se e come siano stati spesi non soltanto i finanziamenti per la ristrutturazione ma anche le restanti risorse destinate alla Festa di Sant’Efisio e alla sua valorizzazione”.

Ultima modifica: 30 aprile 2018