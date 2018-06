“Non ripariamo le buche a Quartu? Per colpa dei cittadini che evadono 37 milioni di tasse”

“Per mancanza di risorse economiche dovute ad una evasione ed elusione che sfiora i 37 milioni di euro”. Ecco spiegato il motivo per cui le buche stradali a Quartu non possono essere riparate. Così il sindaco di Quartu Stefano Delunas ha risposto a un cittadino sulla sua pagina Fb. Alberto Buschettu aveva prima stuzzicato così il primo cittadino: “Buongiorno Sig. Sindaco, le ricordo, qualora avesse qualche difficoltà nel reperire l’asfalto per tappare le buche di Flumini e di Quartu, che lo può trovare anche da Bricoman”: La replica di Delunas non si è fatta attendere: “Grazie Sig. Buschettu. Visto che c’era, poteva anche acquistarne una ventina di sacchetti e donarli all’amministrazione comunale. Avrebbe fatto un figurone e avrebbe avuto anche Lei il suo quarto d’ora di celebrità.L’avrei proposta come quartese dell’anno per il suo contributo di cittadino attivo e per il suo alto senso civico”. Ma Buschettu insiste: “Gentile Sig. Sindaco, sorvolando il suo sarcasmo, vorrei invece chiederle il perchè sia così difficile sistemare le strade, dove stanno i problemi? Credo che la viabilità sia uno dei punti prioritari per i cittadini”. E qui è arrivata la risposta finale di Delunas, che appunto dà la colpa a chi evade le tasse a Quartu: “”Per mancanza di risorse economiche dovute ad una evasione ed elusione che sfiora i 37 milioni di euro”.

Ultima modifica: 9 giugno 2018