Non dichiara canoni di locazione per 30mila euro: nei guai col fisco societÃ  cagliaritana

Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Sarroch hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di una società con sede a Cagliari che ha concesso in locazione un suo ramo d’azienda ad altra società nel settore della somministrazione di pasti e bevande senza cucina.

L’attività di controllo scaturisce da una preliminare attività di ricerca ed analisi delle diverse realtà economiche del territorio che risultano aver concesso in locazione immobili o settori della propria attività, al fine di riscontrare se i compensi percepiti in ragione dei canoni di locazione richiesti, abbiano trovato successivamente corrispondenza nelle previste dichiarazioni.

All’atto del controllo, i Finanzieri hanno provveduto ad esaminare la documentazione acquisita e a confrontandola con le risultanze censite nelle Banche dati in uso al Corpo. L’attività eseguita ha permesso di appurare che i ricavi percepiti dalla cessione temporanea di ramo d’azienda, seppur parzialmente certificati da idonea documentazione contabile, non venivano inseriti nella prevista dichiarazione dei redditi trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

L’azienda controllata, per gli anni 2015 e 2016 ha omesso quindi di dichiarare al Fisco, sottraendoli a tassazione, ricavi per 31.697 euro con una conseguente evasione IVA per complessivi 6.727 euro.

Ultima modifica: 13 gennaio 2019