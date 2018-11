Nomine in Regione, commercialisti: “Stop a cumuli di cariche e conflitti di interesse”

Nomine in Regione: Ordine dei commercialisti in pressing. Nel dicembre 2014 gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sardegna presentarono una petizione “Disciplina sui criteri e sulle procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione, ispirate ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del principio della rappresentanza di genere”, i cui punti salienti sono poi stati ripresi nella proposta di legge presentata nel gennaio 2016 (primo firmatario Paolo Zedda).

“Nel luglio 2017 abbiamo quindi chiesto che tale proposta di legge fosse finalmente inserita nel calendario dei lavori della 1a Commissione del Consiglio Regionale”, scrivono i commercialisti cagliaritani, “si ricorda che il ddl prevede l’introduzione di una disciplina generale sulle nomine (così come già avviene in altre regioni italiane) tramite l’istituzione, entro il 30 settembre di ogni anno, di un elenco regionale degli incarichi in cui indicare le nomine e le designazioni da effettuare nell’anno successivo, oltre a criteri certi per le procedure di partecipazione. La norma prevede in particolare il divieto di assegnare gli incarichi a soggetti in evidente conflitto di interesse, l’impossibilità di ottenere una nuova nomina dopo due mandati e l’impossibilità di cumulare le cariche.

Il Consiglio dell’Ordine di Cagliari rinnova quindi tale richiesta, tenuto conto dei pochi mesi che restano al termine della legislatura”.

Ultima modifica: 23 novembre 2018