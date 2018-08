“Noi, veri gestori dei luna park non c’entriamo niente con la giostra ribaltata a Pula”

di Debora Mura

Il mio nome è Mura Debora, esercente spettacoli viaggianti cioè gestore di attrazioni da luna park.

Ci tenevo a precisare che la giostra installata a Pula che è stata oggetto del vostro articolo per l’accaduto incidente,non rientra nella categoria di attrazione da luna park.

Trattasi di giostra di costruzione artigianale ecologica,niente a che vedere con le nostre attrezzature.

Sono dispiaciuta per l’accaduto e per il proprietario,sopratutto per i bimbi che ci stavano sopra.

Ma il vostro articolo non è corretto nei confronti di una categoria di professionisti che investe tempo e denaro per le proprie attrezzature.

Reca un danno alla categoria facendoci passare per degli incompetenti.

Certo è che un incidente può succedere nelle giostre,ma in questo caso il vostro articolo non corrisponde a verità.

Le nostre attrezzature sono munite di codice identificativo,relazione di costruzione,relazione di collaudo annuo di struttura ed impianto elettrico redata da tecnico abilitato.

Ogni qualvolta le attrazioni vengono montate un tecnico abilitato ne verifica il corretto montaggio e l idoneità alla esercizio.

Inoltre vengono sottoposte giornalmente a manutenzione da noi gestori.

Ultima modifica: 27 agosto 2018