“Noi pirresi alluvionati non passiamo anche per incivili: colpa del comune che non ha ritirato i rifiuti”

Oltre al danno la beffa, non ci sta Monica Piccapietra, residente in via Italia a Pirri a passare insieme ai suoi concittadini come incivile. Replica all’articolo denuncia di un lettore pubblicata ieri su Cagliari Online in merito alle cataste di spazzatura accumulata nella centralissima via. La donna tiene a precisare: “Erano tutti gli averi che tenevamo in cantina che a causa dell’alluvione abbiamo dovuto buttare. Dodici famiglie che si sono viste la casa allagata da oltre un metro d’acqua. In accordo con il comune è stato disposta in strada domenica notte (e non davanti ai negozi). Ci avevano assicurato – spiega la donna – che la mattina dopo all’alba gli operatori sarebbero passati a ritirarla. Cosi non è stato è invece durante la notte alcune balordi hanno fatto razzia e scempio sparpagliando la roba in strada. Non è colpa nostra, anche noi viviamo qui e ci teniamo al decoro della nostra città.”

I mobili dalle strade sono stati comunque nei giorni scorsi ritirati dagli operai del comune.

Ultima modifica: 23 ottobre 2018