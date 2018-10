No del consiglio di Stato alla caccia a lepre e pernice in Sardegna, la regione convoca il comitato faunistico

A seguito dell’ordinanza adottata dal Consiglio di Stato, che ha confermato la sospensione in via cautelare disposta dal Tar Sardegna del calendario venatorio 2018-2019, nella parte della caccia alla Lepre e alla Pernice sarda, la Regione Sardegna convocherà il Comitato regionale faunistico. Nella riunione del Comitato faunistico, in attesa che vi sia un pronunciamento anche nel merito del ricorso, sarà esaminato il contenuto dell’ordinanza per adottare le decisioni necessarie all’ordinato prosieguo della stagione venatoria.