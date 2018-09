Niente baci ed effusioni amorose tra ragazze nel bar di Pirri, esplode la polemica sui social: “Omofobia”

Niente baci ed effusioni amorose tra ragazze nel bar di Pirri: esplode la polemica sui social. A raccontare la vicenda è stata su vari gruppi cittadini una ragazza cagliaritana, Maria Alexandra Tronci: “Al Bar Mondo Bar, io e la mia compagna siamo state “invitate”dalla titolare ad evitare ogni tipo di effusione e scambio di manifestazioni d’affetto,baci compresi, ritenendoli poco consoni al decoro”. Una recensione dunque negativa, per motivi di presunta omofobia: “Cara titolare- scrive la ragazza- ero insieme alla mia compagna una delle sue assidue clienti. Trovo davvero poco avveduto pensare di mancare di rispetto a chi, scegliendo il vostro esercizio, vi paga lo stipendio. E si…i clienti sono i vostri datori di lavoro. La saggezza e la lungimiranza sono davvero appannaggio di pochi, signora mia.

Macchiarsi di omofobia,visti i tempi che corriamo, con il dilagare di violenza ed intolleranza è quantomeno chiaro segno di scarsa intellighenzia

rifletta la prossima volta prima di correre lancia in resta in una battaglia quanto meno parossistica

2018 è ancora assistiamo a simili comportamenti. Provo immensa tenerezza per lei…”, scrive Maria Alexandra.

