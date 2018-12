Nicola Pintus, 29 anni, di Sant’Andrea Frius: Ã¨ la vittima del terribile incidente mortale di Natale

Nicola Pintus, 29 anni, di Sant’Andrea Frius: è la vittima del terribile incidente mortale di Natale nei pressi di Donori, sulla strada che conduce a Ussana. La Polo sulla quale viaggiava lo ha schiacciato dopo che il giovane è stato sbalzato dal veicolo. I carabinieri della stazione di Barrali unitamente ai colleghi del nucleo radiomobile, sono intervenuti sulla SP10 km 0,700 per un sinistro stradale in cui ha perso la vita il ragazzo. Secondo i primi rilievi dei carabinieri il giovane ha perso il controllo della sua Polo per l’alta velocità e, non avendo legata la cintura di sicurezza, è stato proiettato fuori dal veicolo finendone poi schiacciato. Inutile l’intervento del 118, arrivato insieme ai militari, per soccorrere il giovane deceduto sul colpo.

Ultima modifica: 24 dicembre 2018