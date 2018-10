NicoÂ Parlier si aggiudica il Sardinian Grand Slam

Il Sardinia Grand Slam parla ancora una volta francese! Per il secondo anno consecutivo Nico Parlier si aggiudica la tappa italiana della KiteFoil World Series!

Nell’unica regata della quarta giornata di gare a Parlier è bastato un secondo posto per distanziare di un punto il diretto rivale Maxime Nocher (terzo).

Se lo scorso anno il successo al Poetto Cagliari gli era valso anche la conquista del titolo mondiale, quest’anno non è andata alla stessa maniera. Il Campione del Mondo 2018 di Kite Foil è infatti proprio Maxime Nocher. Il monegasco poteva vantare il punteggio pieno nel ranking ottenuto grazie ai successi nelle due tappe cinesi della competizione (Weifang e Pingtan). Parlier ha pagato a caro prezzo l’assenza in occasione della gara di Pingtan che di fatto lo ha escluso fin da subito dalla lotta per il titolo iridato.

Discorso similare nella categoria femminile. La statunitense Daniela Moroz ha letteralmente dominato la gara di Cagliari ma l’assenza a Pingtan l’ha di fatto esclusa dalla corsa per il titolo iridato. Dietro di lei sul podio del Sardinia Grand Slam la britannica Steph Bridge, seguita dalla polacca Nina Arcisz.

Si laurea invece Campionessa del Mondo 2018 Kirstyn Obrien, autrice di una non particolarmente brillante prestazione al Poetto ma ripagata dalla costanza e da quanto fatto in occasione delle prime due tappe della KiteFoil World Series.

Il Sardinia Grand Slam è organizzato dalla GLE (Good Looking Entertainment) e dallo Yacht Club Cagliari, che si occupa del coordinamento tecnico sportivo, sotto l’egida della IKA (International Kiteboarding Association), e con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna con l’assessorato al Turismo e del Comune di Cagliari.

Ultima modifica: 21 ottobre 2018