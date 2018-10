Nick The Nightfly in esclusiva al Bflat

Nick the Nightfly è conosciuto per il programma radiofonico di nuove musiche e tendenze che ha introdotto in Italia piu di venti qinque anni fa e che conduce tutt’ora, “Monte Carlo Nights”,su Radio Monte Carlo. Ma è anche un affermato cantante, suona la chitarra e compone brani di grande valore artistico, come quello scritto per Andrea Bocelli, “Semplicemente”, con il testo di Maurizio Costanzo. Alla radio ha ospitato e intervistato molti personaggi di grande prestigio come: Sting, Pat Metheny, Peter Gabriel, Andreas Vollenweider, Ryuichi Sakamoto, Brian Eno, Gino Vanelli, David Sylvian, Herbie Hancock, Miriam Makeba, Caetano Veloso, Enya,Donald Fagen, Wayne Shorter, Pino Daniele, F.Battiato, Micheal McDonald, Ivano Fossati, Mark Knopfler, Annie Lennox e tanti altri .

Dal 1988 Nick The Nightfly e su Radio Monte Carlo con il suo programma Monte Carlo Nights specializzato in musica di qualitĂ , il suo programma ha portato in Italia la musica new age, la fusion, la world music, la musica brasiliana, il jazz, l´acid jazz e negli ultimi anni anche i suoni del nujazz, il lounge e la chill out, le musiche di frontiera, con un occhio sempre attento ai protagonisti di ieri e di oggi. Hai vinto un Telegatto come migliore voce della notte, gli cuffie d’oro come migliore programma notturna della radiofonia Italiana .

Nick suona e canta spesso in diretta con i suoi ospiti, come nel caso grande Pat Metheny, regalando agli ascoltatori di “Monte Carlo Nights” le emozioni della musica dal vivo. Si è esibito insieme a Micheal Bublè, Giovanni Allevi, Giorgia, Carmen Consoli, David Knopfler, Dulce Pontes, Solis String Quartet, Tommy Emanuele, Ron, Incognito, Trilok Gurtu, Cousteau, Ludovico Einaudi, Sarah Jane Morris e Yellow Jackets.

Nick si è esibito in concerto in tutt’ Italia con la sua “The Nightfly Orchestra” e in tante occasioni con degli ospiti speciali come l’amica Sarah Jane Morris e Dominic Miller (chitarrista di Sting). Con l’orchestra sinfonica del teatro del Massimo di Palermo, con la sinfonica del Teatro Poletiama e con la Sinfonica della provincia di Bari al Teatro Pettruzelli .Ha suonato per Quincy Jones nel 2010 con la Big Band, suonando alcuni arrangiamenti originale concesso dal maestro Quincy Jones . Ha partecipato ai piu’ importane Festivals in Italia da Umbria Jazz a Bolzano Jazz Festival al Blue Note Milano.

Con il suo 5tet ha inciso il Cd Nice One Edel music, il nuovo album “BeYourself” registrato insieme con The Nightfly 5tet Amedeo Ariano drums , Francesco Puglisi bass, Julian Mazzariello piano e Jerry Popolo sax. Sono tutti musiche originale scritto e prodotta da Nick con la partecipazioni speciale degli Incognito,Nicola Conte, Fabrizio Bosso, Paula Morelenbaum e altri. In uscita quest autunno.

Dal 2003 Nick è il direttore artistico del Blue Note Milano, con Radio Monte Carlo partner radiofonico del tempio milanese del jazz, diventato negli ultimi anni un punto di riferimento della musica di qualità e dove si sono esibiti alcuni tra i musicisti più famosi del mondo come Chick Corea, McCoy Tyner, gli Incognito e artisti italiani come Ornella Vanoni ,Pino Daniele, Paolo Fresu, Fabio Concato e Nina Zilli e Malika Ayane.

Ultima modifica: 21 ottobre 2018