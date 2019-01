Nevica anche sui monti di Villacidro: la situazione nell’Isola

La neve ha fatto la sua comparsa anche sui monti di Villacidro. Un copioso manto bianco ricopre il gruppo montuoso della Sardegna sud-occidentale e le temperature, come previsto, si sono ulteriormente abbassate. Una situazione che interessa tutta l’isola e che è destinata a durare sino ai prossimi giorni. A Sassari è stato aperto il dormitorio per i senzatetto.

Grazie ai volontari dell’Auser il dormitorio, messo a disposizione dal Comune di Sassari nei locali di via Duca Degli Abruzzi angolo Viale Dante, offrirà riparo a quanti si trovano privi di un tetto e di un luogo dove dormire.

L’orario di ingresso è tutti i giorni dalle 19 alle 22 e quello di uscita alle 8 del mattino. Verranno forniti letto, cena, colazione, igiene personale e abbigliamento. Per quanto riguarda la viabilità in Ogliastra, la polizia stradale di Fonni informa che la SS 389 Nuoro Lanusei è transitabile; vi sono dei tratti ove è presente del ghiaccio soprattutto nei cavalcavia. Anche la sp 7 Fonni Desulo è transitabile con pneumatici da neve o comunque non usurati per la presenza di parecchi tratti ghiacciati come la SS 295 da Sa Codina verso Aritzo e Cantoniera Ortuabis sono reregolarmente transitabili. Nessun problema per chi transita la SS 128 da Sorgono sino ad Ovodda mentre oltre Ovodda, dal km 118 a Gavoi, la carreggiata è molto ghiacciata poiché in mattinata non è stato apposto il sale; si transita a bassa velocità con pneumatici da neve e con molta prudenza. Stessa situazione nella SS 389 dir B

Ultima modifica: 10 gennaio 2019