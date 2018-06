Il neo ministro Fontana: “Coppie gay? la famiglia deve avere una mamma e un papÃ ”

“Sono cattolico, non lo nascondo. Ed è per questo che credo e dico anche che la famiglia sia quella naturale, dove un bambino deve avere una mamma e un papà”. Fanno discutere in tutta Italia le prime dichiarazioni del nuovo ministro della Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana. Ministro critico anche sulle registrazioni da parte di molte anagrafi di figli di genitori dello stesso sesso. Secca la replica di Matteo salvini: “Si tratta di una sua idea, questi temi non sono nel contratto di governo”.

Ultima modifica: 2 giugno 2018