Nemo, dorme da mesi in via Dante col suo amico a quattro zampe: aiutiamolo, in questa Cagliari multietnica

Al Presidente della Regione Pigliaru e al Sindaco Zedda suggerisco di fare una capatina, il tanto di una pausa caffè, al numero civico 41 di Via Dante a Cagliari. Non c’è bisogno di bussare alla porta, “Nemo” ( così lo chiamo non conoscendo il suo vero nome ) sta lì, giorno e notte, con il suo cane, fedele compagno, non chiede l’elemosina alla gente che entra ed esce nel market accanto, attende il buon cuore di quanti comunque gli vogliono bene. La strada è la sua casa, al numero 41 di Via Dante a Cagliari, c’è un divano, un giaciglio, una montagna di coperte e altro. ” Nemo” vive lì da mesi, non so quanti, ho avuto vergogna di chiederglielo, come uomo, prima, come cittadino, poi con i

miei doveri oltre che con i diritti di ciascuno di noi. Mi sono chiesto e chiedo, anche mentre scrivo queste quattro righe, cosa posso o potrei fare per ” Nemo “, per dargli la sua dignità di uomo, in questa Città multietnica. Ma, soprattutto mi chiedo e chiedo cosa non è stato fatto fino ad ora perchè ” Nemo” non fosse in questa condizione, per sanare questa ferita della società civile, che è una ferita di noi tutti.

“Nemo” è lì, con i suoi problemi, al numero 41 della Via Dante a Cagliari. Giorno e notte anche quando viene giù dal cielo l’acqua a catinelle. La Regione e il Comune parlano di Rei, di Reis, di inclusione sociale. Appunto : ma dove sta la Regione ? Dove sta il Comune? Ecco, il Presidente Pigliaru e il Sindaco Zedda vadano in via Dante, a Cagliari, al numero civico 41 a trovare ” Nemo” per dimostrare che veramente la Regione c’è, per dimostrare che il Comune c’è.

Marcello Roberto Marchi

Ultima modifica: 2 novembre 2018