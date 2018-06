Nella notte l’incendio a Molentargius si riaccende: il forte vento fa risorgere le fiamme nel canneto di via Don Giordi a Quartu. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai volontari del Paff di Quartu, sempre in prima linea con la loro squadra. Fortunatamente non ci sono stati danni, al termine della prima giornata di emergenza incendi nel Cagliaritano.

Ultima modifica: 23 giugno 2018