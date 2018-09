Negramaro, il chitarrista Lele Spedicato colpito da emorragia cerebrale.

Ore di ansia per i Negramaro: il chitarrista della band, Emanuele Spedicato è stato ricoverato lunedì mattina in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce in seguito a un’emorragia cerebrale. Il musicista, 38 anni, è in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi.