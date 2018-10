Ecco il Ct per gli europei: Bernardo Mereu allenerà la Nazionale sarda

L’annuncio è della FINS – Federatzione Isport Natzionale Sardu: la guida tecnica della Nazionale Sarda è stata affidata a Bernardo Mereu. Compito del tecnico quello di dare un volto alla squadra che parteciperà ai prossimi Campionati Europei CONIFA (cio partecipano le selezioni calcistiche di federazione non affiliate alla Fifa), in programma nel Giugno del 2019 in Artassia.

Il neo CT, attuale responsabile della Football Academy del Cagliari Calcio (ruolo che continuerà a svolgere), ha accolto con entusiasmo la proposta della nostra federazione. Ex allenatore di tantissime squadre sparse nell’Isola, Mereu “è il miglior rappresentante di tutto il territorio, profondo conoscitore del calcio sardo a cui ha contribuito ottenendo grandissimi risultati. Un particolare ringraziamento”, sottolinea il comunicato Fins, “va al Presidente del Cagliari Tommaso Giulini che ha dato il suo benestare al nuovo incarico, mostrando particolare sensibilità e comprendendo a fondo lo spirito che anima l’iniziativa”.

Già dai prossimi giorni, insieme al Direttore Generale Vittorio Sanna, Mereu metterà a punto il piano di lavoro che porterà alla composizione della Selezione Sarda. Al neo Commissario Tecnico vanno i più sinceri auguri di Buon Lavoro.

