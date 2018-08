Navigavano in zona a tutela integrale: 8 persone denunciate all’Asinara

La navigazione, la sosta e l’ancoraggio senza autorizzazione in una zona a tutela integrale è vietato e la trasgressione configura un illecito penale. Lo ricorda il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna. Nei giorni scorsi una pattuglia della Stazione Asinara, in servizio sull’isola per vigilanza dell’antincendi e del Parco nazionale, ha infatti contestato la violazione a un gommone ancorato davanti alla spiaggia di Cala Sant’Andrea, all’interno dell’Area marina protetta in Zona “A”, quella cioè a Tutela Integrale. In quei perimetri infatti, a fini di tutela ambientale, è assolutamente vietata qualsiasi attività, compresa la balneazione, come disposto dal regolamento dell’Area marina protetta dell’Asinara.

LA DENUNCIA. L’imbarcazione – segnalata alla Sor, la Sala operativa ripartimentale del Corpo forestale di Sassari – trasportava otto persone, che sono state informate dagli agenti del divieto senza l’autorizzazione dell’Ente Parco e dei confini opportunamente segnalati secondo la normativa dell’Association International de Signalisation Maritime – International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA). I responsabili sono stati denunciati e rischiano l’arresto sino a sei mesi o l’ammenda da 103 a oltre 12mila euro.

AZIONE DI PROTEZIONE CIVILE. Qualche giorno fa il personale del Corpo forestale ha ritrovato tre anziane che avevano perso l’orientamento sull’isola e le ha riaccompagnate al molo di Cala della Reale per l’imbarco a Stintino.

Ultima modifica: 31 agosto 2018