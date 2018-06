Navi sarde, preventivo per una coppia di Sinnai con bambino: 578 euro solo andata per Genova

“Buona sera.. Non so se ridere o piangere… 2 adulti 1 bambino di 5 anni un auto e cabina 578 euro solo andata Porto Torres Genova… Una vergogna i prezzi delle navi per la Sardegna, e i nostri politici dormono?”. Francesca Melis Farina racconta l’odissea di una coppia di Sinnai, che per viaggiare dovrebbe spendere una fortuna. “Pensate che invece per andare in Spagna sotto Ferragosto con 600 euro¬† si possono acquistare 5 giorni di hotel, con volo e noleggio auto!¬†Dovremo optare per un Olbia Livorno con Grimaldi e rientro Livorno Olbia con Sardegna Ferries per poter risparmiare…”

Ultima modifica: 9 giugno 2018