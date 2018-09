La notizia diffusa dall’Ansa. Dei 144 migranti sbarcati dalla Diciotti , 50 sono “irreperibili”: 40 si sono allontanati dal centro di Rocca di Papa e gli altri da diverse diocesi in cui erano stati destinati. La Caritas ricorda che i migranti non si trovavano in stato di detenzione, quindi non si può parlare di fuga ma di allontanamento volontario

Ultima modifica: 5 settembre 2018