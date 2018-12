Natale Settimese, arriva la casa di Babbo Natale per la gioia di tutti i bambini

In occasione della quinta edizione della manifestazione denominata ” NATALE SETTIMESE” e in collaborazione con l’associazione Iniziativa Settimesa, e il patrocinio del comune di Settimo San Pietro… PRESENTA: LA CASA DI BABBO NATALE 2018 dal 15 al 23 Dicembre presso Casa Dessy in via Gramsci a Settimo San Pietro. “Vogliamo creare un’atmosfera Natalizia e di festa in grado di coinvolgere anima e cuore tutti coloro che si ritroveranno nella casa, abbiamo inoltre pensato di abbinare alla casa di Babbo Natale anche un altro progetto a sorpresa sapendo gia da ora che i bambini ne andranno matti.. Il tradizionale allestimento sarà aperto dal 15 al 23 Dicembre 2018, e non mancheranno anche altri eventi e manifestazioni come il mercatini di Natale in grado di coinvolgere grandi e piccini”. Per informazioni sulla casa e sul programma organizzato, cliccare sul link: https://www.facebook.com/CasadiBabboNatale2018/

Ultima modifica: 9 dicembre 2018