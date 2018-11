Cagliari, Natale in periferia: arrivano le luminarie in via Is Mirrionis e viale Sant’Avendrace

E dopo le polemiche le luminarie sono arrivate. Anche in via Is Mirrionis e in viale Sant’Avendrace regnerà l’atmosfera natalizia. Il Comune ha stanziato fondi straordinari (44 mila euro) per soddisfare le ultime richieste arrivate dalle associazioni dei commercianti e dare così il contributo economico alle attività per abbellire le vie durante le festività.

Tra le strade (che vanno ad aggiungersi a quelle già individuate dall’amministrazione comunale) che avranno le luminarie spiccano viale Sant’Avendrace (Confcommercio) e via Is Mirrionis: l’esclusione di queste due vie aveva scatenato una polemica in consiglio comunale, sollevata da un’interrogazione del gruppo di Forza Italia.

Ed ecco le altre strade coinvolte: via Millelire, via Lofrasso, via Cima e via Einaudi (Confesercenti), via Cocco Ortu, via Tola, via Petrarca, via Pacinotti, via Tiziano e la parte alta di via Manzoni (Confcommercio), via Puccini, poi via Sulis e via Is Mirrionis.

Premiate dunque le richieste di consorzio “Via Sulis Villanova”, associazione “Centro Commerciale Naturale Corso Vittorio”, Cascom, associazione “Centro Commerciale Naturale Is Mirrionis”, Confcommercio Sud Sardegna e Confesercenti Provinciale di Cagliari.

en.ne.

Ultima modifica: 29 novembre 2018