Per chi non vuole spendere molto ma, contemporaneamente, “pretende” un Natale all’insegna del pesce a tavola, c’è quello surgelato. Gamberoni, crostacei vari, orate e spigole messe sotto ghiaccio costano, ovviamente, di meno. Ma rimangono, in gran parte, invendute. Sergio Polizia è un pescivendolo cagliaritano, ha 49 anni “ e da trenta faccio questo lavoro. Non è come gli ani scorsi, la crisi è evidente e tutti cercano di risparmiare anche se i prezzi sono più bassi”. Affari in calo anche “tra il ghiaccio”, insomma.

“Abbiamo necessità di vendere, per questo facciamo sconti e buttiamo giù i prezzi. Contrattiamo, barattiamo pur di raggiungere un accordo, ma gli acquisti sono comunque in diminuzione. I giovani, poi, non mangiano pesce e non vengono qui”, osserva Polizia, “il nostro mercato è invidiato da tutta Europa”.

Ultima modifica: 24 dicembre 2018