Natale 2018, manca un mese esatto al giorno più magico dell’anno, i negozianti si preparano alle “corse” per i regali anche a Cagliari. E la scelta è davvero varia, soprattutto nel mondo degli artigiani. Donatella Pilloni, da decenni, gestisce insieme alla sorella un’attività in via Iglesias. Alberelli natalizi e decorazioni la fanno da padrone, e i cagliaritani chiedono soprattutto “palline personalizzate, con dentro le facce riprodotte delle famiglie ma anche dei cani e dei gatti. I prezzi? Si parte dai trenta euro, le facciamo in ceramica ed ecco perché non sono poco care, per fortuna non si sta badando a spese”, dice, soddisfatta, la Pilloni.

E per il classico abete natalizio? I costi variano in base alla grandezza e agli “optional” da appendere: “Ne abbiamo anche piccolini da 25-30 euro, le dimensioni variano in modo che ognuno possa compralo. E ne spunta anche uno da “duecentosessanta euro. Abbiamo appeso ai rami degli angioletti di tutte le etnie, lo chiamiamo l’albero della pace, è molto apprezzato e venduto”.

Ultima modifica: 24 novembre 2018