Nasconde la droga in due appartamenti a Cagliari: 31enne in arresto

Nuova operazione antidroga dei carabinieri a Cagliari: arrestato un 31enne.

I militari del Nucleo investigativo continuano a monitorare le principali piazze cittadine ed ad effettuare perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di persone dedite allo spaccio e all’uso di droga. Nel corso di tale attività è stato arrestato un 31enne italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di oltre 400 grammi di marijuana, circa 6 grammi di cocaina e 3 di hashish nonché di 240 euro provento dell’illecita attività . Il tutto è stato rinvenuto in due distinti appartamenti, in via Ranieri Stampante e in via Castelli, celato in armadi, cassettiere e in una cantina.

Solo nell’ultimo mese, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno complessivamente tratto in arresto in flagranza di reato per spaccio e detenzione di stupefacenti 16 pregiudicati, sia italiani che extracomunitari, molti dei quali originari del nord Africa e del Gambia, e sono state denunciate e segnalate quali assuntori ulteriori 30 persone.

Ultima modifica: 15 dicembre 2018