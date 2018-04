Nasce una nuova Galleria d’Arte a Cagliari: vernissage d’apertura con Manu Invisibile

Presso la nuova sede di The AB Gallery, affiliata all’editore d’arte Art Backers, prende vita uno spazio unico e multiforme, interpretato tra concept store, laboratorio artigiano artistico, galleria d’arte e luogo per il bello e la cultura.

Tante saranno le novità che verranno proposte all’interno della terza sede, ma come sempre The AB Gallery non farà mancare il suo supporto per gli artisti e per i nuovi futuri collezionisti e appassionati d’arte, dando vita a una serie di eventi in cui le parole chiave saranno socialità, cultura e nuovi scenari per un’arte sempre più vicina a tutti.

A preannunciare il vernissage di apertura, il 4 Maggio 2018 la performance “12 ART HOURS” dello street artist Manu Invisible, che sarà fisicamente “rinchiuso” nelle vetrine della nuova The AB Gallery di Via Einaudi 14 a Cagliari, dove lavorerà su alcune opere inedite, dalle 10.00 alle 22.00 in diretta streaming contemporaneamente su oltre cinque profili di Facebook ed Instagram, con riprese e punti di vista unici per un’esperienza condivisa e per la felicità dei passanti e dei suoi follower online.

