Nasce a Carbonia il Centro Commerciale Naturale

In occasione della celebrazione dell’ottantesimo anniversario della fondazione della città di Carbonia, dopo più di un anno di incontri, confronti e proposte, è stato sottoscritto l’atto costitutivo che permette ufficialmente la nascita del Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce. Questo progetto, come spiega Mauro Manca, assessore Bilancio, Programmazione, Tributi, Patrimonio , Innovazione tecnologica di Carbonia, “nasce dall’incontro della volontà di circa 40 imprese cittadine (alcune sottoscritte come soci fondatori e altre che entreranno come soci normali o soci sostenitori) e dell’amministrazione comunale. È un soggetto diverso dai normali centri commerciali naturali, che solitamente si concentrano in una parte determinata della città e che solitamente coinvolgono solo i commercianti. Noi lo abbiamo voluto aperto a tutte le attività commerciali, artigianali e di servizio che hanno una sede operativa all’interno delle mura cittadine”. Un progetto, quindi, che deve permettere agli imprenditori di fare rete e risolvere i loro problemi, per quanto possibile, ma deve anche essere una sorta di “consulta delle attivita produttive di Carbonia”, “questo affinché porti all’amministrazione le esigenze e i consigli su misure di loro competenza. Con questo soggetto si vogliono attuare misure di marketing, urbanistiche, di servizio e dovrà partecipare ai bandi regionali per l’ottenimento di finanziamenti diretti ai centri commerciali naturali”.

Ultima modifica: 19 dicembre 2018