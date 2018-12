Nainggolan fuori rosa nell’Inter, la pagina “IotifoCagliari” propone: “Riportiamolo in rossoblÃ¹”

Nainggolan da poche ore è stato messo fuori rosa dall’Inter e allora perché non cogliere l’occasione per riportarlo a casa?.Nelle ultime due annate il giocatore belga sembra essersi smarrito, ma l’aria di Cagliari, di casa sua, potrebbe fargli vivere una nuova fase della sua carriera. Da qui nasce l’idea della pagina Facebook IoTifo Cagliari, da sempre impegnata nel coinvolgere il tifosi in varie iniziative, di creare un tam tam mediatico sui vari social network con sondaggi e post, per cullare questo sogno impossibile, facendo leva sulla volontà di tanti tifosi di rivedere il “Ninja” in RossoBlu, nella speranza che questa folle idea possa diventare una lucida realtà. Questo il testo del post della pagina. “NOI CI VOGLIAMO PROVARE. Vogliamo dar via a una pazza idea, difficile, ai limiti dell’impossibile, ma bisogna provarci, tutti assieme, noi e voi tifosi. “PRESIDENTE LO RIPORTI A CASA”. A tutti i tifosi condividete questo post se anche voi volete che si provi a riportare a Cagliari Radja Nainggolan”.

