Naika Satta e Alberto Piseddu, addio alla nail artist e al dj: due angeli nella notte amara di Sanluri

Alberto Piseddu e Naika Satta, due giovani vite che volano via in un soffio: due angeli nella notte amara di Sanluri. Lei, bionda e bellissima, lavorava nello stesso locale notturno dove Alberto metteva musica: era un dj di appena 24 anni residente a Sanluri e originario di Isili. Lei aveva 34 anni ed era una nail artist (artista delle unghie). .Sono morti entrambi: lei sul colpo, lui dopo una drammatica corsa verso l’ospedale di Sanluri. Naika era una ragazza rumena, originaria di Torino, ma ormai col cuore anche in Sardegna. Con loro viaggiava anche un terzo ragazzo, il trentenne Andrea Figus, che fortunatamente non corre pericoli di vita pur essendo rimasto ferito.

Una drammatica corsa in velocità lungo una strada bianca disseminata di buche, poi l’auto che si ribalta più volte, in una tragica carambola. Il festoso ritorno a casa di tre amici che si trasforma nell’ennesima tragedia sulle strade sarde. Sulla bacheca di Alberto tantissimi i messaggi di cordoglio: “o. “In un attimo mi sono riapparsi tutti i dolci ricordi che ho di te. Ti ho visto percorrere i primi anni e in questo momento non mi viene nulla da dire: ho solo tanta rabbia. Perché, signore benedetto, perché? Ieri ti ho visto mano nella mano con la bimba. Voglio ricordati così, angelo bellissimo”, uno dei commenti più strazianti scritto da una carissima amica.

