Margherita, 79enne cardiopatica di Muravera: “Non chiudete il San Marcellino, vi prego”

È uno degli ospedali finiti sotto la “lente d’ingrandimento” dei tagli da parte della Regione: il San Marcellino di Muravera rischia di chiudere per sempre. E chi vive a poca distanza dalla struttura ospedaliera, ovviamente, non ringrazia. Come nel caso di Margherita Melis: ha settantanove anni, la stessa età di suo marito, ed è cardiopatica: “Spesso devo andare all’ospedale anche ogni settimana, dipende dai periodi e dalle crisi che vivo per colpa della mia malattia”, spiega la donna. “E ci sono anche persone che stanno peggio di me”, aggiunge, quasi in uno slancio sincero di solidarietà.

“Se chiudono il San Marcellino sarò costretta a venire sino a Cagliari per curarmi, ma sono sessanta chilometri, come posso fare?”, chiede, con un grande senso di smarrimento, l’anziana. “La sanità sarda sta andando di peggio in peggio, chiedo alla Regione di non chiudere il San Marcellino, quell’ospedale serve a tutti, anziani e giovani”.

Ultima modifica: 25 ottobre 2018